13 Yaşındaki Çocuk Tabancayla Yakalandı
41 dakika önce
Samsun'da 13 yaşındaki çocuk tabancayla yakalandı.
Samsun
'da 13 yaşındaki çocuk tabancayla yakalandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi 19 Mayıs
Mahallesi İnce Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki S.Ö.'nün üzerinde ihbar üzerine arama yapan polis, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen S.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çocuk savcısına ifade verip serbest bırakıldı.
S.Ö. çocuk polis tarafından ailesine teslim etmek üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:44 Kaynak: İHA
Çocuk Programlarında 'Abur Cubur' Reklamına Yasak Getirildi
15 Temmuz Darbe Girişiminin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
"Abur Cubur" Reklam Yasağını Değerlendiren Bakan Pekcan: Anneler Bu Karardan Memnun Olacak
Kardeşini Kurutma Makinesinin İçine Atan Küçük Çocuğun Panik Anları Kameraya Yansıdı