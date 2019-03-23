13 Yaşındaki Çocuk, Tüfekle Oynarken Arkadaşını Vurdu (2)
1 saat önce
İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDIZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, havalı tüfekle oynarken kazara tetiğe dokununca A.A.'yı karnından yaralayan M.T. (13), ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde, havalı tüfekle oynarken kazara tetiğe dokununca A.A.'yı karnından yaralayan M.T. (13), ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. A.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:39 Kaynak: DHA
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13 Yaşındaki Çocuk, Tüfekle Oynarken Kazara Arkadaşını Vurdu
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