Son Dakika Haberleri: 13 Yaşındaki Çocuk, Tüfekle Oynarken Arkadaşını Vurdu (2)

13 Yaşındaki Çocuk, Tüfekle Oynarken Arkadaşını Vurdu (2)

1 saat önce

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDIZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, havalı tüfekle oynarken kazara tetiğe dokununca A.A.'yı karnından yaralayan M.T. (13), ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

13 Yaşındaki Çocuk, Tüfekle Oynarken Arkadaşını Vurdu (2), System.String[]
İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, havalı tüfekle oynarken kazara tetiğe dokununca A.A.'yı karnından yaralayan M.T. (13), ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. A.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:39 Kaynak: DHA

Zonguldak, Çaycuma, Güncel
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