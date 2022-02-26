13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu - Son Dakika
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13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

26.02.2022 12:20
13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu yatağında ölü bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Doğuş Sokak'taki 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki A.K.'nin odasına giren anne, kızını hareketsiz şekilde buldu. Aile fertlerinin ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. A.K.'nin cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

A.K.'nin kesin ölüm sebebi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından netlik kazanacak. Polis ekipleri, küçük kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

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Cumhuriyet Mahallesi, Kahramanmaraş, Elbistan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu - Son Dakika


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