Son Dakika Haberleri: 13 yaşındaki derya'dan 6 gündür haber yok
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13 yaşındaki derya'dan 6 gündür haber yok

1 saat önce

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, perşembe günü evden ayrılan Derya Hınıl'dan (13) bir daha haber alamayan ailesi, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

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ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, perşembe günü evden ayrılan Derya Hınıl'dan (13) bir daha haber alamayan ailesi, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Hınıl ailesi, el ilanlarıyla sokak sokak dolaşıp, hayatından endişe ettiği Derya'yı arıyor.

Kepez'e bağlı Güneş Mahallesi'nde oturan Nazlı- Abdulkadir Hınıl çiftinin 9 çocuğundan Derya Hınıl, 12 Eylül Perşembe günü saat 17.30 sıralarında evden çıktı. Yakındaki marketten alışveriş yapan Derya'dan bir daha haber alınamadı. Aile, polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Derya'nın bulunması için çalışma başlattı.

'KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Hınıl ailesi de kızlarını bulmak için seferber oldu. El ilanları bastırarak, kentin çeşitli yerlerine asan aile bireyleri, Derya'yı görenlerden polise bildirmelerini istedi. Turizm sektöründe çalışan, Derya'nın ağabeyi Mehmet Hınıl (22), kardeşinin hayatından endişe ettiklerini söyledi. Kayıp başvurusunda bulunduklarını kaydeden Hınıl, "1000 tane el ilanı bastırıp, her yere astık. Her yerde arıyoruz. Cep telefonu kullanmıyor. Evimize yakın yerdeki büfede çalışıyordu. Kardeşimin kaçırıldığını düşünüyoruz; çünkü kimliğini yanına almamış. Eşyaları da evde. Evden çıkarken sitenin güvenlik kamerasında görülüyor. Marketten alışveriş yaparken de görüntüsü var. Yanında hiç eşyası yok. Bu nedenle kaçırıldığını düşünüyoruz" dedi.

Eylül, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:56 Kaynak: DHA
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