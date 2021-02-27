13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan saldırgan, adli kontrolle serbest (2) - Son Dakika
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13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan saldırgan, adli kontrolle serbest (2)

27.02.2021 00:16
13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan saldırgan, adli kontrolle serbest (2)

SERBEST BIRAKILAN SALDIRGAN İÇİN AKIL VE RUH SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİAksaray'da, kurs çıkışı kaldırımda anneannesi Saliha A.'yı bekleyen Dilek E.'ye (13) yumruk atan saldırgan Muhammed A.'nın (35) serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamada bulundu.

SERBEST BIRAKILAN SALDIRGAN İÇİN AKIL VE RUH SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Aksaray'da, kurs çıkışı kaldırımda anneannesi Saliha A.'yı bekleyen Dilek E.'ye (13) yumruk atan saldırgan Muhammed A.'nın (35) serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamada bulundu. Muhammed A.'nın akıl ve ruh sağlığıyla ilgili rapor istendiği belirtilen açıklamada, "Ailenin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanmış, kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde şüpheli, kimlik bilgileri tespit edilerek 25.02.2021 tarihinde gözaltına alınmıştır. İfade işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakılmıştır. Şüphelinin aynı zamanda eskiye dayalı yüzde 45 oranında zihinsel ve psikolojik rahatsızlığına dair raporları gözetilerek CMK'nın 74. maddesi gereğince hakim kararı ile gözlem altına alınmasına karar verilen ve hastanede müşahede altında tutulan şüphelinin 01.03.2021 günü hastaneye yatış ve takip işlemlerine başlanacaktır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, ruh sağlığı, Cumhuriyet, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 yaşındaki Dilek'e kaldırımda yumruk atan saldırgan, adli kontrolle serbest (2) - Son Dakika


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