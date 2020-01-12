13 yaşındaki Dilvin'in ölümüyle ilgili açıklama - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, geçtiğimiz hafta özel bir hastanede 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Dilvin Ak'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak hastane yönetimi açıklama yaptı.



Özel hastanenin yönetimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Öncelikle yaşanılan olayda hayatını kaybeden kızımız Dilvin' e Allah' tan rahmet yakınlarına en kalbi duygularımızla başsağlığı dileriz. Kurumumuz, Hekimler ve tüm sağlık çalışanlarımız bu yaşananlardan dolayı büyük üzüntü içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi, ailemizin yanlış bilgiler ile daha fazla üzülmemesi için aşağıdaki açıklamanın yapılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi zorunlu olmuştur. Hastamızın hastanemize başvurduğundaki tıbbi şikayetleri dikkate alınarak ilk muayenesi sonrası gerekli tetkikleri ile de acil müdahalesi yapılmış, servise kabul edilmiştir. Hastamızın bize başvuru öncesi gittiği diğer sağlık kuruluşlarındaki tedaviler öğrenilmiş, tıbbi şikayetleri ile tetkik sonuçlarına göre tedavisi düzenlenmiştir. Uzman hekimin kontrolünde ve bizzat hastanede gözetimde verilen tedavide gayret ve tüm çabalara rağmen hastamız ne yazık ki kaybedilmiştir. Hastamızın ölüm sebebinin belirlenmesi için 'Adli Otopsi' yapılmıştır.



Tüm tedavimize yönelik kayıtlar ilgili makamlara teslim edilmiştir.



Hastamızın kaybından dolayı yaşadığımız üzüntüye rağmen tedavide gösterdiğimiz özen ortadadır. İlk yapılan araştırmada hastamızın kaybına neden olan hatalı bir uygulama, yanlış ilaç verilmesi gibi bir durumla karşılaşılmamış olmasına rağmen ileri sürülen beyanlar, hem aileyi hem de bizleri üzmektedir. Adli soruşturma sonrası belli olabilecek hükümlerin, hiçbir gerekçe olmadan ileri sürülmesi büyük bir özveri ile verdiğimiz sağlık hizmeti sunumu için haksızlık olduğu kanaatindeyiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." - AYDIN