13 yaşındaki Dilvin, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti ile kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Dilvin Ak, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Nazilli Beşeylül Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Dilvin Ak (13), 31 Aralık Salı gecesi karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle, yakınları tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşan Ak, yoğun bakıma alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ak'ın ölümü şüpheli bulundu ve savcının talimatıyla cesedi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.