13 yaşındaki ehliyetsiz sürücü az daha canından oluyordu - Son Dakika

Tekirdağ'da ehliyetsiz bir şekilde araba kullanan 13 yaşındaki çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak boş bir araziye devrildi. Kazada çocuk sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kapaklı ilçesi Yeni Sanayi ile Karaağaç Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ECN 05 plakalı otomobil sürücüsü G.P.D. (13), Karaağaç Mahallesi istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki arazide durdu.

Kazada ehliyetsiz sürücü G.P.D. hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ