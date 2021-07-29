13 yaşındaki Emre'nin organları 3 kişiye umut olacak - Son Dakika

13 yaşındaki Emre'nin organları 3 kişiye umut olacak

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, denizde boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Emre Deniz Çetinkaya, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Çetinkaya'nın organları nakil bekleyen 3 hastaya umut olacak.

Çanakkale Barbaros Mahallesi Barış Plajı'nda 10 gün önce boğulma tehlikesi geçiren ve ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Çetinkaya'nın beyin ölümü gerçekleşti. Acılı aile, Çetinkaya'nın organlarını bağışlama kararı almasının ardından karaciğeri Antalya'da, böbrekleri de Bursa'da nakil bekleyen hastalara götürülmek üzere alındı. Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçağa konulan organlar hastalara nakledilmek üzere yola çıkarıldı.

Acılı baba İsmail Çetinkaya organ nakli kararını güçlük çekerek anlattı. Çetinkaya, "Bu 10 günlük süre bana bir ömür gibi geldi. Bu süreçte bizim hissettiklerimizi kat kat hisseden aileler var. Biz 9-10 günde bu kadar yıpranmışken, bazı ailelerin çocukları doğuştan bu şekilde. Eşimle beraber ortak karar alarak oğlumuzun organlarını bağışlamaya karar verdik. Bir nebze organ nakli bekleyenlere faydamız dokunsun. Zaten Emre'mde böyle istedi" dedi.

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Fatih Battal ise, "Hastamız 112 tarafından bize yaklaşık 11 gün önce getirildi. Geldiği ilk andan itibaren modern tıbbın verdiği tüm imkanları Emre için seferber ettik. Maalesef Emre'nin beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra ilgili kurullar, komisyonlar tarafından direkt testleri yapılarak beyin ölümü kesinleştirildi. Beyin ölümü kesinleştikten sonra Beyin Ölümü Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız aile ile konuşup organları bağışlama konusunda bilgi verdiler. Ailemiz de Emre'nin organlarını bağışlamayı kabul etti. Ben burada Emre'nin ailesinin çok onurlu, asil, erdemli bir davranışta bulunduğunu düşünüyorum. Sonuçta yardıma ihtiyacı olan organ nakli bekleyen ülkemizde birçok hastamız, çocuk var. Bu davranışın toplumda diğer insanlara, hastalara örnek olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.