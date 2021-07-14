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13 YAŞINDAKİ ERDEM BULDUĞU ALTINI 'BENİM' DİYEN KADINA VERMEDİ, GERÇEK SAHİBİNE ULAŞTIRDI - Son Dakika

13 YAŞINDAKİ ERDEM BULDUĞU ALTINI 'BENİM' DİYEN KADINA VERMEDİ, GERÇEK SAHİBİNE ULAŞTIRDI

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:25
13 YAŞINDAKİ ERDEM BULDUĞU ALTINI 'BENİM' DİYEN KADINA VERMEDİ, GERÇEK SAHİBİNE ULAŞTIRDI, System.String[]

BURDUR'da ortaokul öğrencisi Erdem Ertem (13) babasının iş yeri önündeki kaldırımda yarım altın buldu.

BURDUR'da ortaokul öğrencisi Erdem Ertem (13) babasının iş yeri önündeki kaldırımda yarım altın buldu. Altını bulduktan sonra yanına yaklaşan bir kadının ısrarla 'o altın benim' demesine kanmayan Erdem Ertem, altının gerçek sahipleri Hasan ve eşi Müyesser Düzgün'e ulaşmasını sağladı. Hasan Düzgün (75), yarım altını iki çeyrek altın yaptırıp, düğünde torununa takmak istediklerini belirtirken, "Erdem'in dükkanının önünde düşürmüşüz. Kuyumcuya vardım baktım altın yok. Kaldırımda ararken bu çocuğu gördüm dükkanın içinde. 'Biraz önce bir altın düşürdüm haberiniz var mı' deyince, polisler gerisini halletti. Allah razı olsun" dedi.

Burdur'da İsmet İnönü Bulvarı'nda babasına ait baklava dükkanında çalışan Erdem Ertem, dün kaldırımda düşmüş bir şey gördü. Yaklaştığında yerdekinin bir yarım altın olduğunu fark eden Erdem Ertem, altını yerden aldığı sırada yanına kimliği belirsiz bir kadın yaklaştı. Altının kendisine ait olduğunu söyleyen kadına inanmayan Erdem Ertem, güvenlik kameralarına bakmayı ve polisi aramayı teklif etti. Kadın ise inatla altının kendisine ait olduğunu söylemeyi sürdürdü. Kadına güvenmeyen Erdem Ertem, altını kendisine vermedi. Kadın bunun üzerine olay yerinden ayrıldı.

Erdem Ertem durumu polise bildirdikten kısa süre sonra olay yerine Hasan Düzgün ve eşi Müyesser Düzgün geldi. Burdur merkeze bağlı Akyaka köyünde oturduklarını ve torununun düğününde takmak için bozdurmak üzere yarım altınla kente geldiklerini söyleyen Hasan Düzgün, altını iş yerinin önünde düşürmüş olabileceklerini aktardı. Polisin yaptığı inceleme sonrası Erdem Ertem'in bulduğu altının Hasan Düzgün ve eşine ait olduğu anlaşıldı. Altınları teslim edilen çift Erdem Ertem ve polise teşekkür ederek ayrıldı.

'O ALTIN BENİM DEDİ, VERMEDİM'

Olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Erdem Ertem, "İş yerinde çalışırken, kaldırımda bir altın gördüm. Gidip baktığımda yarım altın olduğunu fark ettim. Bir kadın gelerek altının kendisinin olduğunu iddia etti. Ben de inanmadım. 'Güvenlik kamerasına bakalım, polisi arayalım' dedim. Bunun üzerine kadın 'hayır gerek yok, o altın benim' dedi. Vermedim. Sonra uzaklaşıp gitti. Polise haber verdik. Polisler geldi. Şu anda altının gerçek sahibi bulundu. Mutluyum" dedi.

'OĞLUM BİLİNÇLİ HAREKET ETTİ'

Baba Mustafa Ertem, "Oğlum kaldırımda fark ettiği altını almak için gittiğinde bir kadın kendisini olduğunu iddia ediyor. Oğlum bilinçli hareket ederek kamera kayıtları olduğunu söylediğinde kadın tedirgin olup gidiyor. Altını emniyet ekiplerine teslim ettik" diye konuştu.

'ALLAH RAZI OLSUN'

Altını düşürdükten sonra önce polis merkezine gittiklerini söyleyen Hasan Düzgün de "Yarım altını iki çeyrek altın yaptıracaktım. Haftaya torunumun düğünü var. Düğünde takacaktık. Erdem'in dükkanının önünde düşürmüşüz. Kuyumcuya vardım baktım altın yok. Eşim 'benim param helal, zayi olmaz, gidelim bakalım' dedi. Gittim kaldırımda ararken bu çocuğu gördüm dükkanın içinde. İki de polis var. 'Oğlum bu dükkan sizin mi' dedim. 'Evet' dedi. 'Biraz önce bir altın düşürdüm haberiniz var mı' deyince, polisler gerisini halletti. Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin, başımızdan eksik etmesin emniyet güçlerini" dedi.

Hasan Düzgün, Burdur, Mevla, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 13 YAŞINDAKİ ERDEM BULDUĞU ALTINI 'BENİM' DİYEN KADINA VERMEDİ, GERÇEK SAHİBİNE ULAŞTIRDI - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 13 YAŞINDAKİ ERDEM BULDUĞU ALTINI 'BENİM' DİYEN KADINA VERMEDİ, GERÇEK SAHİBİNE ULAŞTIRDI - Son Dakika
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