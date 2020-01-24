13 yaşındaki Hüseyin'in katil zanlısı ilk kez hakim karşısında - Son Dakika
Son Dakika Güncel 13 yaşındaki Hüseyin'in katil zanlısı ilk kez hakim karşısında - Son Dakika

13 yaşındaki Hüseyin'in katil zanlısı ilk kez hakim karşısında

6 saat önce

Adıyaman'da, 6 yerinden bıçaklanarak öldürülen ve cesedi araziye atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'in katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı.

13 yaşındaki Hüseyin'in katil zanlısı ilk kez hakim karşısında, System.String[]

Adıyaman'da, 6 yerinden bıçaklanarak öldürülen ve cesedi araziye atılan 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik'in katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıktı.


30 Temmuz 2019'da evden ayrılan Hüseyin Nasrullah Çelik'in (13), 2 Ağustos 2019'da Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarında cansız bedeni bulunmuştu. Olayın ardından şüpheli Abdurrahman Murat Ç., Antalya'da operasyonla yakalanmıştı.


Adıyaman Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın ilk duruşması görüldü. Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Abdurrahman Murat Ç., güvenlik nedeniyle duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Abdurrahman Murat Ç., avukatı duruşmaya katılmadığı için savunma yapmadı. Sanık bir sonraki duruşmada avukatının hazır olacağını söyledi.


Hüseyin Nasrullah Çelik'in annesi Saliha Tunç mahkemede yaptığı konuşmada, oğlunun kaybolduğu geceden bahsederek sanığı daha önceden tanımadığını dile getirdi. Anne Saliha Tunç, "Sanığın oğlumla ilgili cinsel eylemler hususundaki beyanlarını kabul etmiyorum. Kesinlikle böyle bir şey yok" dedi.


Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 17 Nisan 2020'ye ertelenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Adıyaman Baro Başkanlığının davaya müdahil sıfatıyla katılma talebini, dosyada herhangi bir suçtan zarar görme durumu söz konusu olmadığından reddetti.


Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan mağdur avukatlarından Zeynep Saya, idama karşı olduklarını ancak şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:47 Kaynak: İHA
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