13 yaşındaki kayıp çocuktan sevindiren haber geldi - Son Dakika

İstanbul Sancaktepe'de 23 Temmuz'dan beri kayıp olan 13 yaşındaki çocuk İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kadıköy'de bulundu.

Sancaktepe'de 23 Temmuz'da kaybolan M.A. (13) için Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar bugün akşam saatlerinde sonuç verdi ve kayıp çocuk bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "23 Temmuz 2020 tarihinde ilimiz Sancaktepe ilçesinde meydana gelen ve bazı basın yayın kuruluşlarında 'Çaresiz aile 7 gündür kayıp olan çocuklarını arıyor' başlığı ile yer alan haberler ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kayıp olarak aranan yaşı küçük M.A.(13) isimli şahsı bulmaya yönelik olarak 29 Temmuz 2020 günü saat 18.00 sıralarında ilimiz Kadıköy ilçesi Caddebostan Sahil mevkiinde yapılan çalışmalarda, kayıp M.A. isimli yaşı küçük şahıs Caddebostan Sahil Halk Plajı önünde ekiplerimizce muhafaza altına alınmıştır" denildi. - İSTANBUL