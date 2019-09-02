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13 yaşındaki kayıp kız bulundu

1 saat önce

Bursa'da 2 gündür kayıp olan kız çocuğu, sosyal medyada yapılan duyuruların ardından bulundu.

13 yaşındaki kayıp kız bulundu, System.String[]

Bursa'da 2 gündür kayıp olan kız çocuğu, sosyal medyada yapılan duyuruların ardından bulundu.


En son Bursa Otogarı'nda İstanbul otobüsüne binerken görülen 13 yaşındaki Ş.C. adlı kız çocuğu, kayıplara karıştı. Sosyal medyada yapılan duyuruların ardından Ş.C., emniyet tarafından bulundu ve ailesine teslim edildi. - BURSA

İstanbul, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:14 Kaynak: İHA
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