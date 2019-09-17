Son Dakika Haberleri: 13 yaşındaki kayıp kız çocuğu aranıyor
Son Dakika Güncel Haber

13 yaşındaki kayıp kız çocuğu aranıyor

1 saat önce

Antalya'da beş gündür kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Derya Hınıl'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Antalya'da beş gündür kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Derya Hınıl'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden 12 Eylül'de "Alışverişe gideceğim." diyerek ayrılan 13 yaşındaki Derya Hınıl'ın bir daha dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine mahalle ve çevresinde detaylı arama yaptı ancak bir sonuç alamadı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Hınıl'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağabey Mehmet Hınıl, kız kardeşinin kaçırıldığını düşündüğünü belirtti.

Kardeşinin fotoğrafının bulunduğu ilanları kentin en işlek caddelerine, hastane ve alışveriş merkezi çevrelerine astığını ifade eden Hınıl, "Umarım başına bir şey gelmeden bulunur. Endişe içerisindeyiz. Beş gündür hayat bize zindan oldu." dedi.

Abla Kader Boyalı ise çok üzgün olduklarını, beş gündür neredeyse hiç uyumadıklarını ifade etti.

13 yaşındaki kayıp kız çocuğu aranıyor

Antalya, Eylül, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası
Aleyna Tilki'nin Kahramanmaraş'taki konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine iptal edildi Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:42:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 13 yaşındaki kayıp kız çocuğu aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]