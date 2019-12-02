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13 yaşındaki kız babasının silahıyla intihar etti

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, babasının silahı ile kendini vurarak intihar etti.

13 yaşındaki kız babasının silahıyla intihar etti, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, babasının silahı ile kendini vurarak intihar etti.


Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Akif Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi E.U. babasının silahı ile evde kendini başından vurdu. Olay anında evde tek olduğu öğrenilen kız çocuğunun ölüm haberini alan yakınları eve gelerek gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Babasının gardiyan olduğu öğrenilen çocuğun cenazesi, savcının olay yerine gelmesi sonucu Fatsa Devlet Hastanesinin morguna götürüldü. Olayla soruşturma başlatıldı. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:47 Kaynak: İHA
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