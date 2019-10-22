Son Dakika Haberleri: 13 yaşındaki kız çocuğu intihar etti
Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki kız çocuğu intihar etti

13 yaşındaki kız çocuğu intihar etti

1 saat önce

Rize'nin Derepazarı ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu intihar etti.

13 yaşındaki kız çocuğu intihar etti, System.String[]

Rize'nin Derepazarı ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğu intihar etti.


Olay ilçeye bağlı Kirazdağı Köyü'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada gözden kaybolan 13 yaşındaki S.N.Ö.'nün tavana asılmış bir şekilde cansız bedeni buldu. Annesinin başına örttüğü yazmaları birbirine bağlayarak kendini tavana asan kız, olay sonrası yakınları tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede 2 gün boyunca yoğun bakım servisinde kalan S.N.Ö. hayata tutunamadı.


Sebebi henüz belli olmayan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - RİZE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
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