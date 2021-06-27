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13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçakladı! Kadın, hayatını kaybetti - Son Dakika

13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçakladı! Kadın, hayatını kaybetti

27.06.2021 15:34

Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız çocuğu, kavga ettiği üvey annesini bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan olay sonrasında kaçan kız çocuğu, bindiği taksinin sürücüsünün ihbarıyla yakalandı. İfadesinde suçunu itiraf eden kız öldürmeden önce üvey annesini İngiliz anahtarıyla darbettiğini de belirtti.

Sabah saatlerinde Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2'nci Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana gelen olayda, fabrika işçisi İ.O., gece vardiyasının ardından sabah saatlerinde evine döndüğünde yatıp, uyudu. Bugün saat 10.00 sıralarında uyanan İ.O., eşi Z.O.'nun (56) bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

EŞİNİ KANLAR İÇİNDE YATARKEN BULDU

Kapıyı kıran İ.O., eşini odada kanlar içinde hareketsiz halde buldu. İ.O.'nun ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Z.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Z.O.'nun cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin yaptığı incelemenin ardından İ.O.'nun kızı olan E.N.O.'nun (13) da evde olmadığının tespit edilmesi sonrası arama çalışmaları başlatıldı.

TAKSİCİ İHBAR ETTİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan taksici, Çorlu'dan aldığı kız çocuğunun şüpheli hareketlerde bulunduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine, çalışma başlatan polis, taksiyi İstanbul Silivri ilçesinde durdurarak, E.N.O.'yu gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen E.N.O.'nun polisteki ilk ifadesinde, üvey annesiyle tartıştığını ve bu nedenle önce İngiliz anahtarıyla darbettiğini daha sonra da bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yunus Emre, Reşadiye, Fabrika, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki kız çocuğu, üvey annesini bıçakladı! Kadın, hayatını kaybetti - Son Dakika


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