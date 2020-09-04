13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı - Son Dakika

13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı

AKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 13 yaşındaki B.S. isimli kız çocuğu, erkek arkadaşı tarafından sağ bacağından bıçaklandı.

Olay öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.S. eski erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. B.S. arkadaşlarının gözü önünde erkek arkadaşının saldırısına uğrayarak sağ bacağından bıçaklandı. Çevredekiler acı içerisinde kıvranan çocuğun yardımına koşarken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan çocuğu tedavisi için hastaneye kaldırdı. Polis olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.