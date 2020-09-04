Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, B.S. eski erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eski erkek arkadaş, B.S.'yi sağ bacağından bıçakladı. Yaralanan kız çocuğunun yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırılan B.S. tedavi altına alındı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:57 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 13 yaşındaki kız çocuğunu arkadaşı bıçakladı - Son Dakika