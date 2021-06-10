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13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı

10.06.2021 11:11

Maltepe'de okuldan dönen 13 yaşındaki kız çocuğu evine kadar takip edildi. Kıza yaklaştıktan sonra istismar edip, madde koklatmaya çalışan şahıs çevredekiler tarafından fark edilince olay yerinden kaçtı. Tacizci şahıs olayın devamında yakalanıp tutuklanırken, şahsın aynı gün bindiği minibüste bir kadını taciz ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde 2 Mart tarihinde gerçekleşen olayda iddiaya göre okuldan dönen 13 yaşındaki kız, evine gireceği sırada arkasından takip eden kişinin istismarına uğradı. Şüpheli, öğrenciye evinin girişinde madde koklatmaya çalışınca aralarında arbede yaşanırken, olay yerinden kaçan 17 yaşındaki Ö.Ç isimli şüpheli Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

MİNİBÜSTE BİR KADINI TACİZ ETMİŞ

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, aynı gün Maltepe'den Kartal'a gitmek üzere olan minibüse binen D.A, şüpheli Ö.Ç.'nin kendisini taciz ettiğini iddia etti. Ö.Ç, dün Kartal Anadolu Adliyesi'ne duruşma için getirildi. Şüpheli Ö.Ç, minibüsteki 3 ayrı kadını taciz ettiğinin belirlenmesi üzerine mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ö.Ç'nin kız çocuğuna taciz ile ilgili davasının devam ettiği öğrenildi.

13 yaşındaki kız çocuğunu evine kadar takip edip taciz etti, minibüste iğrenç görüntüleri ortaya çıktı

İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, olayın yaşandığı minibüsün güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli Ö.Ç'nin minibüse bindikten sonra oturduğu koltukta rahat tavırlarla çekirdek yediği ve minibüste bulunan kadınları takip ettiği, fırsat buldukça ise arka koltukları boş kalan kadınların arkalarına oturarak kadınları taciz ettiği görülüyor. Görüntülere ayrıca, minibüste tacize uğrayan D.A'nın durumu fark ederek şüpheliye vurmaya başladığı ve şüpheli Ö.Ç'nin kapısı açılan minibüsten inerek kaçtığı yansıyor.

2 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Minibüste tacize uğrayan D.A, şüphelinin 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından, "Bugün 3 Mart'ta yaşadığım talihsiz olayın sonucuna vardım. Bugün çıktığı mahkemede yaşını 18 olarak göstermiş ama değil, kemik raporunu da isteyeceğiz. 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildi.

13 yaşındaki kız çocuğunu evine kadar takip edip taciz etti, minibüste iğrenç görüntüleri ortaya çıktı

''EN UFAK TACİZ OLAYINDA BİLE SUSMAYIN''

Bu konuda adaletten yana çok mutluyum. İnşallah bu bir ders olur. Ben görüntüleri izlemedim ama dolmuşta yaptığı taciz görüntülerinin içinde benden hariç, 3 kadın daha mağdur. Ama 3 kadın mağduriyetinin farkında değil. Çünkü arkalarında durup bir şeyler yapmış. Çok şükür ki, ben bunun farkına vardım. Koluma dokunduğu anda. Onlar da keşke farkına varsalardı. Onlar da davacı olsalardı. İki yıl, çıkardı 6 yıla bilmiyorum. Ama ben memnunum durumdan. Bu olayın arkasında durmaktan da kendimle ayrıyeten gurur duyuyorum. Bütün kadınlara, çocuklara herkese seslenmek istiyorum. Taciz olayını en ufak bir dokunmakta bile olduğu zaman susmayın konuşun. Sonuçlar her ne olursa olsun güzel sonuçlar alabiliyoruz. Şu an o sapık piyasada dolanmıyor, hapiste" dedi.

13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı

Anadolu Adliyesi, Maltepe, Taciz, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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