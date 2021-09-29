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13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar - Son Dakika

13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar

29.09.2021 12:34
13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar, System.String[]

Gaziantep'te okuldan eve dönen 13 yaşındaki kız çocuğu, bir araçla yanına yaklaşan 3 şüpheli tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Esnafa sığınan küçük kız babasını arayıp yardım istedi. Kızını almaya gelen baba şikayetçi oldu. 5 gün sonra şüphelilerden ikisi, şikayet edildiği için ailenin iş yerine gelip kızın babası, annesi ve kardeşlerine sandalyelerle saldırdı. Gözaltına alınıp bırakılan şüpheliler daha sonra da kızın babasının iş yerine ateş açtı.

İbni Sina Mahallesi'nde oturan 8'inci sınıf öğrencisi B.N.A. iddiaya göre, okul çıkışında kendisini bir aracın takip ettiğini fark etti. Araçtaki kişilerin kendisini babasının yanına bırakmak istediğini söylemesi üzerine korkan B.N.A., çevredeki bir iş yerine girdi.

BABASINI ARADI

B.N.A., telefonla aradığı babası İsmail A.'ya yaşadıklarını anlatarak içerisinde 3 kişinin bulunduğu aracın plakasını söyledi. Bunun üzerine İsmail A., polise başvurarak plakasını verdiği otomobildeki 3 kişiden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler plakası belirlenen aracın Erdinç D.'ye ait olduğunu belirledi.

13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, kendilerinden şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla taradılar

SERBEST KALDILAR

Polis ekipleri peşine düştüğü otomobildeki Erdinç D. ile beraberindeki Cemalettin O. ve Halil A.'yı gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamasında suçlamaları reddeden 3 şüpheli serbest bırakıldı.

ÇEVREDEKİ ESNAFLAR KURTARDI

Bu olaydan 5 gün sonra küçük kızı kaçırmakla suçlanan ve serbest kalan şüphelilerden Halil A. ile Cemalettin O., 18 Eylül'de, İsmail A.'ya ait Yeditepe Mahallesi'ndeki araç yıkama işi yaptıkları iş yerine geldi. Şüpheliler, iş yeri önündeki İsmail A. ile eşi ve 2 çocuğuna saldırdı. Tekme tokat ve iş yeri önündeki tahta sandalyeler ile dövülen ailenin fertleri, çevredeki esnafın araya girmesiyle kurtarıldı.

13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, kendilerinden şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla taradılar

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından görüntüler ile birlikte polise başvuran İsmail A., şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, kendilerine iftira atıldığı için tartıştıkları Aslan ailesi fertleri ile kavga ettiklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, kendilerinden şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla taradılar

BU KEZ İŞ YERLERİNE ATEŞ AÇILDI

27 Eylül gecesi ise bu kez kimsenin olmadığı sırada İsmail A.'ya ait araç yıkaması yaptığı iş yerine motosikletle gelen 2 kişi, tüfekle ateş açtı. Saldırıda kapalı olan iş yerinin ve yanındaki bir başka esnafa ait işletmenin kepenklerine çok sayıda saçma isabet etti. Saldırının ardından polise başvuran İsmail A., daha önce kızını kaçırmaya kalkıp, kendilerini döven kişilerin şikayetini geri çekmesi için tehditlerde bulunduğunu ve iş yerine de bu kişiler tarafından ateş açılmış olabileceğini söyledi. Şikayetin ardından polis, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak iş yerine motosikletle gelerek ateş açan 2 şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, kendilerinden şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla taradılar

"ŞİKAYET NEDENİYLE DÖVÜP, İŞ YERİME ATEŞ AÇTILAR"

İsmail A., kızını kaçırmaya çalışan kişilerle ilgili şikayetinin ardından önce darbedildiğini ardından da iş yerine tüfekle ateş açıldığını söyledi. Şikayetini geri çekmesi için tehdit edildiğini ve can güvenliklerinin olmadığını ifade eden İsmail A., şunları söyledi:

"Kızım 8'inci sınıf öğrencisi ve 13 Eylül günü okul çıkışında birileri tarafından kaçırılmak isteniyor. Kızım bir dükkana sığınıp bana telefon açıyor. Ben hemen kızımın yanına gittim. Kızım kendisini kaçırmak isteyenlerin bulunduğu arabanın plakasını almıştı. Biz de emniyete giderek bu bilgileri verdik. Şahıslar yakalandı ve serbest kaldıktan sonra ailemle dükkanımda çalıştığım sırada gelip bize saldırdılar. Dükkandaki sandalyelerle bana, çocuklarıma ve eşime saldırdılar. Saldırı anları güvenlik kameralarımıza da yansıdı. Sonrasında da sürekli tehditler geldi. Bu saldırı olayının ardından da dükkanımızı ve yan esnafımızın işletmesini kurşunladılar. Bu kurşunlamanın sebebi de şikayetimizi geri çekmememizden kaynaklı. Korkudan artık iş yerimde güvenle çalışamıyorum, evimizde korkudan uyuyamıyoruz. Dört çocuğum var üçü okula gidiyor, bu olaylar sebebiyle bir haftadır onları okula gönderemiyorum. Karşı tarafın bizden ne istediğini de çözemiyoruz. Bugüne kadar kimseyle bir husumetimiz olmadı. Yetkililerden bu sorunun çözülmesini istiyorum."

13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, kendilerinden şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla taradılar

"BENİ KAÇIRMAK İSTEDİLER"

B.N.A. ise 13 Eylül günü okul çıkışında kendisini takip edip araca bindirmek isteyen kişilerle ilgili şikayette bulunduklarını söyledi. Olay sırasında çok korktuğunu anlatan B.N.A., "Okul çıkışında bir aracın beni takip ettiğini hissettim. Yolumu değiştirdim ama beni babama götüreceklerini söyleyerek arabaya bindirmek istediler. Korkup kaçtım ve bir esnafa sığındım. Babamı arayıp durumu anlattım. Babam geldiğinde onlar gitmişti. Polise gidip şikayetçi olduk. Sonra bize saldırdılar ve korktuğum için okula gidemiyorum. Bizi korkutan bu olayın çözülmesini istiyorum" dedi.

13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar - Son Dakika
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