13 yaşındaki kız öğrenciyi böyle darp ettiler - Son Dakika
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13 yaşındaki kız öğrenciyi böyle darp ettiler

30.03.2022 17:23

13 yaşındaki kız öğrenciyi böyle darp ettiler Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde okuldan çıkan 13 yaşındaki kız öğrenci, aynı yaşta olduğu hemcinsleri tarafından darp edildi.

13 yaşındaki kız öğrenciyi böyle darp ettiler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde okuldan çıkan 13 yaşındaki kız öğrenci, aynı yaşta olduğu hemcinsleri tarafından darp edildi. Olay anı ise kameraya yansıdı.

Olay, Cemaliye Mahallesi Perşembe pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenciler arasında okulda başlayan tartışma sonrası 13 yaşındaki D.K., aynı yaşta olduğu 4 kişilik hemcinsinin saldırısına uğradı.

Darp sonucu yaralanan D.K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

13 yaşındaki kız öğrenciyi böyle darp ettiler
13 yaşındaki kız öğrenciyi böyle darp ettiler
13 yaşındaki kız öğrenciyi böyle darp ettiler

YORUMLAR
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Arkadaşları, 13 yaşındaki kız öğrenciyi öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada Arkadaşları, 13 yaşındaki kız öğrenciyi öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada Polisten demir hırsızlarına suçüstü: 2 tutuklama Polisten demir hırsızlarına suçüstü: 2 tutuklama

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki kız öğrenciyi böyle darp ettiler - Son Dakika


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