13 yaşındaki kız şişe kapağı açarken gözünü kaybediyordu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 13 yaşındaki kız şişe kapağı açarken gözünü kaybediyordu - Son Dakika

13 yaşındaki kız şişe kapağı açarken gözünü kaybediyordu

6 saat önce

İzmir'de, fırlayan maden suyu şişesi kapağı nedeniyle bir gözü yaklaşık yüzde 90 görme yetisini kaybeden 13 yaşındaki Hilal Topçu, ameliyat olup iyileşmek istiyor.

13 yaşındaki kız şişe kapağı açarken gözünü kaybediyordu, System.String[]

İzmir'de, fırlayan maden suyu şişesi kapağı nedeniyle bir gözü yaklaşık yüzde 90 görme yetisini kaybeden 13 yaşındaki Hilal Topçu, ameliyat olup iyileşmek istiyor.

Gaziemir ilçesinde yaşayan ortaokul 8. sınıf öğrencisi Hilal Topçu, kasım ayında ablasıyla evlerinde kek yapmak istedi. Kek karışımına eklemek için maden suyu şişesini açacak kullanarak açmak isteyen Topçu'nun sol gözüne kapak isabet etti.

Ailesi tarafından Gaziemir'deki bir hastaneye kaldırılan çocuk, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Gözünde kanama tespit edilen Topçu, Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bora Yüksel tarafından tedavi altına alındı.

Ameliyata alınacak

Doç. Dr. Bora Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hilal'in soda şişesi kapağının fırlaması sonucu yaralandığını söyledi.

Kapağın gözde katarakta neden olduğunu dile getiren Yüksel, "Gözün ön kapsülü yırtılmış. Yaklaşık yüzde 90 görme kaybı var. Ameliyat edeceğiz. Geçici bir kayıp diyelim, inşallah açılacak." dedi.

Benzer göz yaralanmalarına sık rastladıklarını ifade eden Yüksel, şişedeki gazın ısındığında ya da çalkalandığında kapağı fırlattığına işaret etti.

Yüksel, şöyle devam etti:

"Kapaklı soda şişelerinin kendiliğinden patlaması sonucu gelen hastalarımız da oluyor. Hilal, katarakt ile atlatacak diye düşünüyoruz. Bunlar düzelecek türden şeyler. Ancak soda açarken dikkat etmek gerekiyor. Şişenin yüzümüze değil, bir başka yöne bakması gerekiyor. Mümkünse vidalı kapakları kullanmalıyız. Diğer kapaklar adeta mermi gibi göze batıyor, kalıcı körlüklere de neden olabiliyor. Ancak üst düzey merkezlerde çok sayıda ameliyatla düzelebiliyor."

Doç. Dr. Bora Yüksel, ameliyat edecekleri Hilal'in kısa sürede sağlığına kavuşacağını düşündüklerini aktardı.

Göz doktoru olmak istiyor

Hilal Topçu ise ilk tedavinin ardından taburcu edildiğini ancak tedavisinin devam ettiğini vurguladı.

İlk başta çok acı çektiğini anlatan Topçu, "Ablamla kek yapmak istemiştim. Soda şişesini açmak isterken gözümde patladı. Eskiden okuduğum yazıları artık okuyamıyorum. Yaşadığım olaydan dolayı okuldan geri kaldım. Arkadaşlarıma da dikkatli olmalarını söylüyorum. Göz doktoru olabilmeyi hedefliyorum. Göz çok önemli ve kaybetmesi zor. Ben de insanlara yardım etmeyi ve görmeyenlerin gözlerini açabilmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bora Füzesi, Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:28 Kaynak: AA
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