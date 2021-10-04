13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti

Esenyurt'ta 13 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu 11'inci kattaki evlerinin penceresinin önünde telefonla oynadığı esnada pencereden düşerek yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi Sivas Kongre Caddesi'nde bulunan bir sitede yaşanan olayda C.D. isimli 13 yaşındaki yabacı uyruklu kız çocuğu, site içinde 11. katta bulunan evlerinin penceresinin önünde telefonla oynarken, pencereden kaldırıma düştü. VATANDAŞLAR EKİPLERE HABER VERDİ Kanlar içinde yerde yatan çocuğu görenler hemen ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekibi yerde yatan çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hızla hastaneye kaldırdı. TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI 13 yaşındaki C.D. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken, olay yeri inceleme ekipleri de küçük kızın düştüğü yerde ve evinde incelemelerde bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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