13 yaşındaki kıza cinsel istismara 16 yıl hapis istemiyle dava - Son Dakika

ANKARA'da, N.Y.'ye (13) içki içirip, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan; ancak küçük kızı eve baygın götürürken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkan F.A. (22) hakkında, 'cinsel istismar' suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Mamak ilçesinde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi N.Y., iddiaya göre, sosyal medyadan tanıştığı F.A. ile 11 Kasım 2021'de buluşarak, birlikte alkol aldı. N.Y., bir süre sonra alkolün etkisiyle bayıldı. Bunun üzerine F.A., N.Y.'yi kucağına alıp, aracına bindirerek, kızın Mamak'taki evine götürdü. Bir süre sonra F.A., evden ayrıldı. N.Y.'nin ailesi, komşularının durumu anlatması üzerine eve geldi. Hastaneye götürülen N.Y.'nin, 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. N.Y.'nin ailesi, kızları ile içki içip, eve getiren F.A. hakkında şikayetçi oldu.