13 YAŞINDAKİ KIZDAN ANNESİNİ BIÇAKLAYAN BABASINA; MUTLU MUSUN ŞİMDİ YAKARIŞI - Son Dakika
Üye Girişi

13 YAŞINDAKİ KIZDAN ANNESİNİ BIÇAKLAYAN BABASINA; MUTLU MUSUN ŞİMDİ YAKARIŞI

27.02.2022 15:21

SARIYER'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından vücudunun 4 yerinden bıçaklanan Aysun Acar yoğun bakıma alındı.

SARIYER'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından vücudunun 4 yerinden bıçaklanan Aysun Acar yoğun bakıma alındı. O anlara şahit olan 13 yaşındaki kızları A.C. ise annesi yaralı halde yerde yatarken babasına Mutlu musun şimdi diye bağırdı. Yaşananlara ilişkin konuşan Aysun Acar'ın ablası Aynur Kızılay, Kardeşimin bilinci kapalıydı onu söyleyen küçük kızıydı. diye konuştu.

Olay, Sarıyer Bahçeköy Mahallesi, Valide Sultan Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Satılmış Acar, 5 aydır kendisinden ayrı yaşayan temizlik işçisi eşi Aysun Acar'ın yaşadığı evi buldu. Kızıyla birlikte yaşayan Aysun Acar'ın evinin önüne giden Satılmış Acar, konuşmak istediğini belirterek eşi Aysun Acar'ı dışarı çağırdı. Aysun Acar, iki kızıyla birlikte dışarı çıktı. Kızlarının uzakta kalmasını talep eden Satılmış Acar, eşi ile yaklaşık 5 dakika konuştu. Konuşma devam ederken babasının annesini bıçakladığını gören A.C., koşarak yanlarına gitti. Babasına, Baba, mutlu musun şimdi diye bağırarak tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kayıtlarına yansıdı. Satılmış Acar polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, bıçaklanan Aysun Acar ise hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Aynur Acar'ın hayati tehlikesinin devam ettiğini öğrenildi.

13 YAŞINDAKİ YEĞENİM BABASININ ANNESİNİ BIÇAKLADIĞINI GÖRMÜŞ

Aysun Acar'ın ablası Aynur Kızılay, kız kardeşinin ölüm tehditleri aldığını söyleyerek, Her seferinde ondan kaçan kardeşimi bizi öldürmekle korkutarak kendisine geri döndürdü. Kardeşime, 'Seni öyle bir öldüreceğim ki, bu herkese ibret olacak. Seni öyle bir hale getireceğim ki, sana ben bakacağım. Benden başka kimse sana bakmayacak' diyordu. Bu adam kardeşimi sabahlara kadar uyutmazdı. Biz 23 yıldır kardeşimizi bu adamdan kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık. Çünkü bacım bize yıllarca tehdit edildiğini söylemedi. Kardeşimiz kendi isteğiyle dönüyor sanıyorduk. Buna rağmen onu defalarca yanından aldık. Kardeşim 5 ay önce onun yanından tekrar kaçtı. Bu adam 23 yıldır hiç çalışmayan bir adam. 23 yıldır kız kardeşim temizlik işi yaparak o adama baktı. Kardeşimin ilk kızı bu adamın işkencesi ve dayağı altında büyüdü. Şu an o kız sinir hastası oldu ve tedavi görüyor. Bu adam kardeşimi 4 ay tehdit etti. Kardeşim bu sefer ölümü göze alarak ona dönmedi, 'Büyük kızımı ziyan ettim küçük kızımı etmeyeceğim' diyordu. Kardeşimin telefonunu bulmuş, dün akşam çağırmış, 'Gel konuşalım, ben sana zarar veremem seni seviyorum' demiş. Kardeşim inanarak gitmiş. Kızına da, 'Siz uzaklaşın biz baş başa konuşacağız' demiş. Kızlar annelerini beklerken merak edip aramışlar. Ardından 13 yaşındaki yeğenim babasının annesini bıçakladığını ağacın arasından görmüş. Kızlar çığlık atıp koşarak olay yerine gidiyorlar. Kardeşimi 4 yerinden bıçaklamış. Bıçakladıktan sonra onu yere yatırıyor, bir eliyle gırtlağına bastırıyor diğer eliyle kalbine nişan alıyor. Oradan geçen birisi üzerine atlıyor ve o bıçağı onun elinden almaya çalışıyor. Kızlarda babalarının elinden bıçağı almaya çalışıyor. Eğer o insanlar orada olmasaydı şu an benim kardeşim ölmüştü diye konuştu.

BABA ANNEMİ BIÇAKLADIN ARTIK MUTLU MUSUN

Aynur Kızılay, yeğeninin babasına tepki gösterdiğini belirterek, Adam benim kız kardeşimi 4 yerinden bıçaklıyor ve kardeşim olduğu yere yığılıyor. Kardeşimin sadece gözleri açık ve bilinci kapalıymış. O esnada 13 yaşındaki kızı koşarak gelerek, 'Baba annemi bıçakladın artık mutlu musun' diyor. Benim kardeşimin bilinci kapalıydı, onu söyleyen küçük kızıydı dedi.

AMELİYAT OLDU VE HALA UYUTUYORLAR

Kardeşinin yoğun bakımda uyutulduğunu ifade eden Kızılay, Biz artık kanun istiyoruz. Kadınlar öldürülüyor, kadınlar zulüm görüyor. Erkekler 1 ay hapis yatıp çıktıktan sonra yarım kalan işini tamamlıyor. Şimdi çocukların tek korkusu babalarının serbest bırakılması. Bu adam 1-2 ay sonra çıkacak ve yarım bıraktığı işi tamamlayacak. Öldükten sonra mı müebbet yiyecek Ölmeden önce müebbet alsalar da bu kadınlar yaşasın. Bıçağın bir tanesi çok derine gittiği için durumu ağır. Ameliyat oldu ve hala uyutuyorlar dedi.

Kardeşine cinsel şiddet uyguladığını da iddia eden Kızılay, Satılmış Acar'ın cinsel içerikli sitelerden çıkmadığını hatta kızının cep telefonundan bile bu sitelere girdiğini söyledi.

13 YAŞINDAKİ KIZDAN ANNESİNİ BIÇAKLAYAN BABASINA; MUTLU MUSUN ŞİMDİ YAKARIŞI
13 YAŞINDAKİ KIZDAN ANNESİNİ BIÇAKLAYAN BABASINA; MUTLU MUSUN ŞİMDİ YAKARIŞI
13 YAŞINDAKİ KIZDAN ANNESİNİ BIÇAKLAYAN BABASINA; MUTLU MUSUN ŞİMDİ YAKARIŞI

YORUMLAR
500
Türk Kızılay Silopi'de bir okulun bakım ve onarımını gerçekleştirdi Türk Kızılay Silopi'de bir okulun bakım ve onarımını gerçekleştirdi Son Dakika | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadınla ilgili detaylar belli oldu Son Dakika | Sarıyer'de denizde ölü bulunan genç kadınla ilgili detaylar belli oldu

Temizlik İşçisi, Kızılay, Sarıyer, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 13 YAŞINDAKİ KIZDAN ANNESİNİ BIÇAKLAYAN BABASINA; MUTLU MUSUN ŞİMDİ YAKARIŞI - Son Dakika


Son Dakika
15:07 Deodorant şişeli tecavüz davasında karar çıktı! HTS kayıtları tüm gerçeği ortaya döktü
14:41 Jim Carrey, Ukraynalı çocukların fotoğraflarını görünce çok sinirlendi!
14:38 Fenerbahçeliler'in hayallerini süslüyor! Deneyimli hoca Bielsa, Leeds'ten ayrıldı
14:25 İnşaat işçisinin feci ölümü! Asansör boşluğu sonunu getirdi
14:23 Doğu Avrupa'dan, Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya tepki! Hava sahalarını kapattılar
14:21 Ukrayna'yı işgal için Rusya'ya destek veren Çeçen general Magomed Tuşayev hayatını kaybetti!
14:08 Romantik Kenan, Beren Saat'in doğum günü için şarkı yazdı!
13:08 Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in başkanlığını askıya aldı!
12:52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!
12:40 Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 15:33:16. #1.13#
SON DAKİKA: 13 YAŞINDAKİ KIZDAN ANNESİNİ BIÇAKLAYAN BABASINA; MUTLU MUSUN ŞİMDİ YAKARIŞI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement