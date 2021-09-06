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13 yaşındaki kızı kaçırılan annenin feryadı yürek dağladı - Son Dakika

13 yaşındaki kızı kaçırılan annenin feryadı yürek dağladı

06.09.2021 12:19
13 yaşındaki kızı kaçırılan annenin feryadı yürek dağladı, System.String[]

Manisa'da 13 yaşındaki kızından 16 gündür haber alamayan gözü yaşlı anne yardım istedi.

Manisa'da 13 yaşındaki kızından 16 gündür haber alamayan gözü yaşlı anne yardım istedi. Kızının 11 yaşındayken uğradığı cinsel istismarın ardından 2 senedir psikolojik tedavi gördüğünü ve madde bağımlılarının elinde olduğunu kaydeden anne Elif Kaya, kızının eşyalarına sarılıp gözyaşı döktü.

Manisa'da 2 yıl önce yaşadığı cinsel istismar sonrası psikolojik tedavi gören 13 yaşındaki kızı Deniz Kaya'nın 21 yaşındaki bir erkek tarafından alıkonulduğunu kaydeden anne Elif Kaya gözyaşları içinde kızının biran önce bulunmasını istedi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Elif Kaya bugün 13 yaşında olan kızı Deniz Kaya'nın 11 yaşındayken 17 yıllık komşularının oğlu M.K. (28) tarafından cinsel tacize uğradığını ve 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söyledi. M.K.'ye karşı açılan davanın 2 yıldır devam ettiğini ve bu süre içinde kızının sürekli olarak kendine zarar verdiğini kaydeden acılı anne Elif Kaya, kızının 16 gün önce M.K.'nin arkadaşı Ali isimli madde bağımlısı bir şahıs tarafından alıkonulduğunu dile getirdi. Konuyu emniyete iletmesine rağmen bir sonuca ulaşamadıklarını söyleyen anne Kaya, bir anne olarak içinin yandığını ve kızının madde bağımlısı kişilerin elinin kurtarılmasını istedi.

"İnsan yaşamadıkça bilmiyor"

Kızının örtüsüne sarılıp ağlayan anne Kaya, "Sesimi duyan benim acımı dindirsin. Ne olursunuz bu acımız dinsin artık. Ben adalet istiyorum. Kızım daha 13 yaşında ve evim 16 gündür ateş, ateş. İki evladım yanımda ama kızım yok. Kızım 13 yaşında yanında tuttukları şahıslar 21 yaşında. İnsan yaşamadıkça, çekmedikçe bilmiyor. Bilmeyen de çekenin halinden anlamıyor. Gerçekten de anlamıyor.

"Oyun oynaması gereken yaşta kızımla oynadılar"

İki yıl öncesine kadar herkes gibi mutlu bir aile olduklarını anlatan anne Elif Kaya, kızının yaşadığı psikolojik sorunları savcıya bile anlattığını kaydederek, "Benim kızım defalarca haykırdı. Sayın Savcım dedi M.K. ceza almadıysa kimse ceza almaz dedi ve soyundu. Bu gerçekten çok acı bir anne için çok acı dilerim kimse yaşamasın. Şubat'ın 19'unda Ali isimli şahsın yanından alındı kızım 22 Ağustos'ta tekrar onun yerine gitti. Ben şubeye bildirdim. Kızımı vatandaşlar gördü eşim Ali'yi dövmüş vatandaşlar linç etmiş. Ben dün Ali'yi yine gördüm yine serbest. Eşim bu şahsa bir şey yaptığında ben hak hukuk nerede arayacağım. Çocuklarımın hali ne olacak. Bu Ali ve M.K. arkadaş acaba bunlar benim kızımı madde bağımlısı mı yaptılar da kızım bunları buluyor. Benim kızım 13 yaşında alıkoyan da Ali. Ben kendi yanan yüreğime de çare istiyorum. Evladıma tedavi istiyorum. Evladım 11 yaşından beri psikolojik tedavi görüyor. Okumam yazmam yok. Benim kızım tedavi gören bir kız. Benim kızım oyun oynaması gerekirken kızımla oynadılar. Ben adalet istiyorum bu insanlara karşı. Benim ocağımı yaktılar başka ocaklar yanmasın. Bu insanlar burada olduğu sürece benim gibi anneler daha çok yanar. Sen benim acımı dindir Rabbim. 16-17 gündür benim evim ateş. Kocaman evim var benim kızım yok. Acaba nerede, kimin peşinde, acaba nereye götürdüler. Benim gibi çaresiz anneler vardı ama benim sesimi duysunlar. Benim kızımla oynayanlar cezasını çeksinler azıcık da olsa yüreğimiz serinlesin. Sen benim yanan yüreğimi dindir Rabbim. Benim çocuğum 11 yaşındaydı bunları yaşadığında çok küçüktü çok. Anlattıklarımın fazlası var eksiği yok. 17 senelik komşum benim ocağımı yaktı ben şimdi kızımı tutamıyorum. Yaktılar kızımın başını. Benim kızım okul okuyordu bu adam çıkana kadar. Kızım ne okul okuyor ne hayatta kalıyor, kesmediği yeri kalmadı sürekli kendine zarar veriyor." dedi.

"Evladınızın arkasına düşün"

Gözyaşı dinmeyen anne Kaya kendiyle aynı durumda olan annelere de seslenerek şunları söyledi: "Kendini bilmez hadsiz insanlar ev ocak yakıyor. Ne olursunuz evladınız arkasına düşün. Yem etmeyin onu sokaklara ne olursa olsun o sizin evladınız. Kimse kimsenin yüzünden rezil rüsva olmasın. Benim kızım yaşamak istemiyor, yaşamak istemiyor benim annem. Kurban olayım onu bana verene. Birde hayat huzur diye bir şey bırakmadılar." - MANİSA

13 yaşındaki kızı kaçırılan annenin feryadı yürek dağladı
13 yaşındaki kızı kaçırılan annenin feryadı yürek dağladı
13 yaşındaki kızı kaçırılan annenin feryadı yürek dağladı
13 yaşındaki kızı kaçırılan annenin feryadı yürek dağladı
13 yaşındaki kızı kaçırılan annenin feryadı yürek dağladı
13 yaşındaki kızı kaçırılan annenin feryadı yürek dağladı
13 yaşındaki kızı kaçırılan annenin feryadı yürek dağladı

Şehzadeler, Deniz Kaya, Elif Kaya, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 13 yaşındaki kızı kaçırılan annenin feryadı yürek dağladı - Son Dakika


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