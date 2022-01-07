13 YAŞINDAKİ KIZLARININ KAÇIRILDIĞI İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDULAR - Son Dakika

ANTALYA'da yaşayan Yılmaz (31) ve Ebru Gürpe (32) çiftinin kızları Jale (13), 5 gün önce ekmek almaya diyerek çıkıp, bir daha dönmedi. Gürpe çifti, kızlarının husumetlileri tarafından kaçırıldığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Muratpaşa ilçesi, Yüksekalan Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ve Ebru Gürpe çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Jale, 2 Ocak günü saat 17.00 sıralarında ekmek almak için evden çıktı. Eve dönmeyen çocuklarını market ve çevresinde arayan çift, sonuç alamayınca Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Gürpe çifti, kızlarının, aralarında husumet olan G.K. ve oğlu B.K. tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Polis, şikayet üzerine G.K.'yi gözaltına alarak ifadesine başvurdu. G.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, B.K.'ye ise henüz ulaşılamadı. 'KIZINIZ ELİMİZDE' MESAJI

Gürpe çifti, kızlarının kaçırıldığı yönünde şikayetçi olmalarının ardından G.K'nin, ortak tanıdıkları aracılığıyla 'Kızınız elimizde, şikayetinizden vazgeçerseniz kızınızı yollarız' mesajı gönderdiğini söyledi. Yılmaz Gürpe "5 gündür kızımdan ses alamadım, sesini duyamadım. Husumetli olduğumuz kişiler var, onlardan şüpheleniyoruz. Karakola da onların isimlerini verdik. Kızım sağ mı ölü mü, bilmiyorum. Çok perişan haldeyiz. Evimize gelemiyoruz. Geldiğimizde husumetli olduğumuz kişiler, buradan geçerek havaya ateş açıyor. Tüm komşular buna şahit" dedi.

Kızının bulunmasını isteyen Yılmaz Gürpe, "Elimizde ses kayıtları var, onları da karakola sunduk. Bir an önce sesimizi duysunlar ve yardımcı olsunlar. Kızımdan şu ana kadar haber alamadım. Annesinin telefonu elinde ama sürekli kapalı. Yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

'BU ARAMALARI POLİS MEMURLARI DA DUYDU'

Gözü yaşlı Ebru Gürpe ise, "Bir süre kızıma ulaşmaya çalıştım, ulaşamayınca karakola başvurduk. Husumetli olduğumuz kişilerden şüphelendik. Beni aradılar 'Kızın elimizde' dediler. Daha sonra 'İfadeni geri çek, kızını teslim edelim' diye tehdit ettiler. Karakola giderek bunları da sundum. Husumetlim G.K.'yi aldılar ama ifadesinin ardından bıraktılar. Ses kayıtları var. Bu aramaları polis memurları da duydu. Kızım ölü mü, yaşıyor mu bilmiyorum. Hayatından endişe ediyorum. Kızımın bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

'HEM KIZIM YOK HEM TEHDİT EDİYORLAR'

5 gündür evine giremediğini belirten Ebru Gürpe, şöyle konuştu:

"Burada husumetlilerimiz tarafından silahlar sıkılıyor. Hem kızım yok hem bizi tehdit ediyorlar. Evime 5 gün sonra bugün geldim. Gelmeme sebebim; tehditler bir yana kızımın kokusu var. Evden çıktığı gün gözümün önüne geliyor. Kızımın eve gelerek gülmesini, burada olmasını istiyorum. Her tarafta anısı ve hayali var. Hiçbir yere bakamıyorum. Odasına giremiyorum."