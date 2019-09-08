Son Dakika Haberleri: 13 yaşındaki minik futbolcu çocuk serinlemek için girdiği derede boğuldu
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13 yaşındaki minik futbolcu çocuk serinlemek için girdiği derede boğuldu

1 saat önce

13 yaşındaki minik futbolcu çocuk serinlemek için girdiği derede boğulduŞIRNAK - İspanya'nın Barcelona kentinde, 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katılımıyla düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden ve Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA)'de...

13 yaşındaki minik futbolcu çocuk serinlemek için girdiği derede boğuldu

ŞIRNAK - İspanya'nın Barcelona kentinde, 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katılımıyla düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden ve Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA)'de birincilikle dönen Silopili öğrencilerden Hamza Avil bu gün serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Silopi ilçesinde ailesiyle beraber pikniğe giden 13 yaşındaki minik futbolcu Hamza Avil, serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılarak boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesine bağlı Babındak Köyüne pikniğe giden Avil Ailesinin 13 yaşındaki çocuğu Hamza Avil, serinlemek için dereye girdi. Bir süre derede kalan ve yüzme bilmediği öğrenilen Avil, akıntıya kapıldı. Aile fertlerinin çığlığını duymasıyla dereden çıkartılan Avil, hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Avil'in hayatını kaybettiği öğrenildi.


Cenaze, otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesinde götürüldü.

Küçük Hamza'nın hayatını kaybettiğini öğrenen ebeveyn ve akrabaları hastanenin morg kapısında gözyaşları içerisinde ağıt yaktı.

13 yaşındaki minik futbolcu çocuk serinlemek için girdiği derede boğuldu

İspanya, Futbol, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:12 Kaynak: İHA
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