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13 yaşındaki minik futbolcu derede boğuldu

22 dakika önce

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Silopi ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknik alanında dereye giren 13 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak boğuldu.

13 yaşındaki minik futbolcu derede boğuldu, System.String[]

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Silopi ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği piknik alanında dereye giren 13 yaşındaki çocuk akıntıya kapılarak boğuldu. Küçük çocuğun Barcelona'da düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ettiği öğrenildi.


Edinilen bilgilere göre, Silopi ilçesine bağlı Babındak köyüne pikniğe giden Avil ailesinin 13 yaşındaki çocuğu Hamza Avil, serinlemek için dereye girdi. Yüzme bilmeyen Avil, akıntıya kapıldı. Aile fertlerinin çığlığını duymasıyla dereden çıkartılan Avil, hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Avil'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze, otopsi işlemleri için Şırnak Devlet Hastanesinde götürüldü. Küçük Hamza'nın hayatını kaybettiğini öğrenen ebeveyn ve akrabaları hastanenin morg kapısında gözyaşları içerisinde ağıt yaktı.


Barcelona'da Türkiye'yi temsil etmişti


Öte yandan küçük Hamza'nın İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ettiği ve Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi'nde (UYAFA) birincilik elde ettiği öğrenildi. - ŞIRNAK

Barcelona, Futbol, Şırnak, Silopi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:52 Kaynak: İHA
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