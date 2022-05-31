13 yaşındaki Miray yangın merdiveninden düşerek hayatını kaybetti! Polis genç kızın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor - Son Dakika
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13 yaşındaki Miray yangın merdiveninden düşerek hayatını kaybetti! Polis genç kızın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor

31.05.2022 10:08

Adana'da 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden düşen 13 yaşındaki Miray Azra F. yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise Miray'ın intihar ettiği ihtimali üzerine çalışma başlattı

12 katlı apartmanın 11'inci katındaki yangın merdiveninden bir çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALI MİRAY KURTARILAMADI

Düşen çocuğun apartmanda oturan Miray Azra F. olduğu tespit edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu anlaşılan çocuk ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Miray Azra F., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EKİPLER İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Miray Azra F.'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, Miray Azra'nın ölümüyle ilgili intihar ihtimalini de göz önünde bulundurarak çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

İntihar, Yangın, Adana, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki Miray yangın merdiveninden düşerek hayatını kaybetti! Polis genç kızın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 yaşındaki Miray yangın merdiveninden düşerek hayatını kaybetti! Polis genç kızın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor - Son Dakika
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