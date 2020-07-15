13 yaşındaki Murat'ın organları nakil bekleyen hastalara umut oldu - Son Dakika

SİVAS'ta geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Murat Darıcı'nın(13) bağışlanan organları, nakil bekleyen hastalar için umut oldu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nurhak Aksungur, başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren hastamızın ailesi organlarını bağışladı. Karaciğer, iki böbreği ve kornealarını bağışlamışlardı. Karaciğer, böbrek ve kornealarını aldık. Karaciğer Erzurum'a gidecek ve 14 yaşında bir hastaya nakledeceğiz. Böbrekler henüz doku uyumu belli olmadığı için dağıtılmadı. Uygun olan hastalara yönlendireceğiz. Korneaları da Erzurum'a götüreceğiz ve orada değerlendireceğiz" dedi.