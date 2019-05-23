13 yaşındaki Mustafa, erik ağacından su kuyusuna düştü
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KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, erik toplamak için ağaca çıkan Mustafa Şenkaya (13), dengesini kaybederek, ağaç altında bulunan boş su kuyusuna düştü.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:43 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, erik toplamak için ağaca çıkan Mustafa Şenkaya (13), dengesini kaybederek, ağaç altında bulunan boş su kuyusuna düştü. Kuyudan çıkarılan çocuk, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
Olay, öğleden sonra, Gebze'ye bağlı Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın bahçesinde bulunan Mustafa Şenkaya, erik toplamak ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Şenkaya, ağacın altındaki içi boş su kuyusuna düştü. Çocuğun sesini duyanlar, hemen yardımına koştu. Yaklaşık 3 metre derinlikteki kuyuya düşen Şenkaya, çevredekiler tarafından çıkarıldı. İhbarla gelen sağlık ekibi, Mustafa Şenkaya'yı kontrol amacıyla ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
- Kocaeli
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