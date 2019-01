13 Yaşındaki Nisanur'un Minik Bedeni 2 Hastalığı Birden Taşıyor

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 13 yaşındaki Nisanur hem şeker hem de çölyak hastalığıyla mücadele ediyor.

Sultangazi'de annesi ve anneannesiyle yaşayan 13 yaşındaki Nisanur Zorlu 3 yıldır şeker hastasıydı. Çok küçük yaşlarda bu hastalığa yakalanan küçük kıza günde 4 defa insülin iğnesi vuruluyor. Küçük Nisanur bu hastalıkla mücadele ederken yaklaşık 1 ay önce bir de çölyak hastalığına yakalandı. Karnındaki şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden Nisanur Zorlu'ya çölyak tanısı konuldu. Hastalıklarından dolayı ne şekerli ne de glutenli yiyecekleri tüketebilen Nisanur'un annesi, pahalı olan yiyeceklerini almakta zorlanıyor. Bazı günler atak geçiren kızını hiç yalnız bırakamayan anne Öznur Öztürk ise çalışamıyor. Nisanur'un anneannesinin emekli maaşıyla hayatlarını idame ettirmeye çalışan aile hayırseverlerden yardım bekliyor.



"Yersem kanser olurum"



Şeker hastalığından dolayı günde 4 defa insülin iğnesi vurulan ve çölyak hastalığı sebebiyle glütensiz malzemeleri tüketmesi gerektiğini söyleyen küçük Nisanur, "Şeker hastasıyım bir de çölyak hastasıyım. Şeker hastalığım 3 yıldır, çölyak hastalığım daha yeni. Homolog ve lantus adında 2 tane iğne kullanıyorum. Günde 4 defa. Hiç unlu şeyler yiyemiyorum. Glutensiz yemem gerekiyor. Eğer unlu şeyler yersem bağırsak kanserine çeviriyor. Yersem kanser olurum. Karnım ağrıyordu glutenli şeyler yediğimde. Okuluma gidemiyorum bazıları şekerim düştüğü için. Geceleri uyuyamadığımız için sabahları okula gidemiyorum. Sınavlarımdan geri kalıyorum" dedi.



"Bir tane makarnam 22 lira"



Tüketebildiği bütün yiyeceklerin glutensiz olması gerektiğini belirten Nisanur Zorlu, "Makarnam, unum her şeyim glutensiz olması gerekiyor bunlar gibi. Eğer glutenli şeyler yersem bağırsaklarım büzüşür ve işte kansere çevirir. Makarna, un, ekmek, kurabiye Bir tane makarnam 22 lira, çok pahalı fiyatları" diye konuştu.



"Şeker hastalığından dolayı atak geçiriyor bazen"



Kızının hastalıklarından dolayı çalışamayan anne Öznur Öztürk, "Kızım 3- 3,5 senedir şeker hastası TİP 1 diyabet. Günde 4 defa iğne vuruluyor. Bir aydır da çölyak tanısı konuldu. Ben çok üzüldüm birden şeker bir de çölyak çıkınca. Ürünler de pahalı olduğu için, imkan olmadığı için zorlanıyoruz. Makarnasının tanesi 22 lira. Unuydu, ekmeğiydi her şeyi ayrı. Çalışamıyorum kızım hem şeker hastası hem de çölyak olduğu için. Şeker hastalığı şöyle bir bakıyorsun şekeri yüksek seyrediyor, bir bakıyorsun düşüyor. Atak geçiriyor bazen. O yüzden kızımı yalnız bırakamıyorum" şeklinde konuştu.



"Kızım 15 günlüktü ben babamın evine geldiğimde"



Eşinden 5 senedir resmi olarak ayrı olduğunu ve hiçbir şekilde yardım almadığını ifade eden Öztürk, "Zaten normalde 10 senedir yanımızda yok. Kızım 15 günlüktü ben babamın evine geldiğimde. Kesinlikle bize hiçbir yardımı yok. Kendisi canı isterse senede bir uğrarsa uğruyor. Yani şu an bir annemin emekli maaşı, onunla geçiniyoruz. O da yeterli gelmiyor. Başladığından beri doğru dürüst bir şey almış da değiliz. 600 lira para harcamışımdır. İnşallah daha iyi oluruz. Allah rızası için destek çıkarlar da inşallah" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, küçük bedeninde 2 koca hastalığı birden taşıyan 13 yaşındaki Nisanur ve zor durumda olan ailesi yardımseverlerden gelecek yardımları bekliyor. - İSTANBUL

