13 yaşındaki oğluna araç kullandıran babaya ceza - Son Dakika

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13 yaşındaki oğluna araç kullandıran babaya ceza
6 saat önce
DÜZCE'de, polis ekipleri, 13 yaşındaki oğluna hafif ticari aracı kullandıran babaya ceza kesti.
DÜZCE'de, polis ekipleri, 13 yaşındaki oğluna hafif ticari aracı kullandıran babaya ceza kesti. Yalçın D. ceza yazılmaması için dakikalarca dil döktü. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Aziziye Mahallesi'nde devriye görevinde bulundukları sırada 81 AAB 72 plakalı hafif ticari aracın küçük bir çocuk tarafından kullanıldığını tespit etti. Polis ekipleri aracı durdurarak, sürücüyü ve yanında olan babasını araçtan indirerek durumu trafik şubesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen trafik ekipleri aracı süren M.D.'nin 13 yaşında olduğunu tespit etti. Yaşanan olay üzerine polis ekipleri oğlunun araç kullanmasına izin veren baba Yalçın D.'ye cezai işlem uygulamak istedi. 15 yaşından küçük yaşta kişinin araç sürmesine izin verdiği gerekçesi ile 2 bin 42 lira cezai işlem uygulanacağını öğrenen Yalçın D., dakikalarca polislere dil döktü ve cezadan kurtulmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri babaya, "Oğlun birini ezse bunun vicdan azabıyla nasıl yaşarsın" diyerek cezayı uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:54 Kaynak: DHA
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