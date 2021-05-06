13 yaşındaki Pınarı maganda kurşunu hayattan kopardı! Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika

13 yaşındaki Pınarı maganda kurşunu hayattan kopardı! Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı

06.05.2021 11:18

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iftar sonrası pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar'ın kurşunları sokakta oyun oynayan 13 yaşındaki Pınar Kaban'a isabet etti. Kurşunların sol gözüne isabet ettiği 13 yaşındaki Pınar hayatını kaybetti. Pınar'ın acılı ailesi ise cenazede sinir krizi geçirdi.

Merkez Yakutiye ilçesi Rabiaana Mahallesi'nde iftar sonrası kısa dipçik pompalı tüfekle rastgele ateş açan Serdar Dündar, bu sırada evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Pınar Kaban'ı sol gözünden vurdu. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülen Pınar Kaban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Sosyal medya hesaplarında çok sayıda silahlı fotoğrafı olduğu ortaya çıkan Serdar Dündar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dündar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BABAANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Pınar Kaban'ın cenazesi ise Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Küçük kızın babaannesi Nebahat Kaban, cenazede ağıtlar yakıp gözyaşlarına boğuldu. Pınar Kaban'ın babası İbrahim Kaban'ın cezaevinde olduğu için cenazeye katılamadığı belirtildi.

13 YAŞINDAKİ PINAR MAGANDA KURBANI

"SERDAR'IN BU MAHALLEDE ÇOK PİSLİĞİ VARDI"

Aynı mahallede oturan İlhami Yıldız, küçük kızın ölümüyle ilgili olarak, "Pınar karşı binada oturuyordu, bu taraflara gelip giderdi, kızımla da gezerlerdi. Ramazan ve pandemi sebebiyle dışarı çıkamıyorduk. Evde eşimle çay içiyorduk Patlama sesi duyduk, önce torpil zannettim. Silah patladığını bilseydim acele eder belki yetişirdim. Evden çıktım, kapıyı açtım, yerde cesedi buldum. Pınar'ı tanıdım. Pınar, Pınar diye bağırdım, ses çıkmadı. Hemen çevredekilere seslendim. 'Yetişin Pınar'ı vurmuşlar' dedim, karşı komşu çıktı 155'i aradı, polis ve ambulans geldi. Pınar'ı vuran Serdar'ın mahallede çok pisliği vardı. Bu çevrede ondan şikayetçi olmayan kimse yok" diye konuştu.

13 yaşındaki Pınarı maganda kurşunu hayattan kopardı! Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı

Serdar Dündar, Yakutiye, Erzurum, oyunlar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki Pınarı maganda kurşunu hayattan kopardı! Acılı ailenin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • VAY BEE: ŞİKAYETÇİ OLMAYAN KİMSE YOK AMA ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA DIŞARDA GEZİYOR, ADALETİNİ.... MEMLEKETİ Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • -: Şikayetçi olmayan kimse yok ama nedense birinin ölmesi gerekiyormuş galiba eyleme geçilebilmesi için... Böyle pislikleri temizlemek lazım, Allah rahmet eylesin... Cevap Yaz 24 0 Yayından Kaldır

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