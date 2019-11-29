Son Dakika Haberleri: 13 yaşındaki Ramazan Çoban'dan 40 saattir haber alınamıyor
Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki Ramazan Çoban'dan 40 saattir haber alınamıyor - Son Dakika

13 yaşındaki Ramazan Çoban'dan 40 saattir haber alınamıyor

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde 13 yaşındaki Ramazan Çoban'dan 40 saattir haber alınamıyor.

13 yaşındaki Ramazan Çoban'dan 40 saattir haber alınamıyor, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde 13 yaşındaki Ramazan Çoban'dan 40 saattir haber alınamıyor. Acılı ailesi gelecek iyi bir haberi beklerken, çocuğu görenlerin yetkililere bilgi vermesini istiyor.


Dün öğle saatlerinde evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Ramazan Çoban'ın ailesi polise kayıp başvurusunda bulunurken oğullarından gelecek iyi bir haberi bekliyor. İlkokul 8. sınıf öğrencisi olan Ramazan Çoban'ın annesi Anne Serpil Aydın, "Oğlumu görenlerin insanlık namına emniyet güçlerine bildirip ulaşmalarını rica ediyorum" dedi. Kaybolan Ramazan Çoban'ın en son Serik'te 9 Mart Parkı'nda görüldüğü belirtildi. - ANTALYA

Ramazan Çoban, Antalya, serik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
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