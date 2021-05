13 YAŞINDAKİ RÜMEYSA'DAN KAYBOLAN MUHABBET KUŞUNU BULANA ÖDÜL - Son Dakika

MARDİN'de Rümeysa Feyza Dilekoğlu'nun (13), 3 yıldır evlerinde bulunan muhabbet kuşu, kafesten çıkardıktan sonra uçup gitti. Rümeysa, "Aramızda 3 yıllık bir duygusal bağ var" dediği 'Fındık' isimli kuşunu bulmak için hazırladığı afişi kentin birçok yerine astı. Rümeysa'nın 'Kayıp muhabbet kuşu aranıyor' başlığıyla yazdığı ilanda, kuşun şeklini çizip, 'Lütfen bulursanız bize haber verin, bulana 100 lira ödül' yazdığı görülüyor.

Mardin'de Dilekoğlu ailesinin kızları Rümeysa Feyza'nın, 3 yıldır evinde beslediği 'Fındık' adı verdiği muhabbet kuşu, 3 Mayıs'ta balkondayken kafesten çıkardığı sırada uçup gitti. "Aramızda 3 yıllık bir duygusal bağ var" dediği 'Fındık'ın uçup gitmesiyle üzülen Rümeysa, 'Kayıp muhabbet kuşu aranıyor' başlığıyla yazdığı ilanda, kuşun şeklini çizip, 'Lütfen bulursanız bize haber verin, bulana 100 lira ödül' yazdığı afişi kentin birçok yerine astı.

'BEN SADECE FINDIK'A KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Lise öğrencisi Rümeysa Feyza Dilekoğlu, muhabbet kuşuyla aralarında 3 yıldır bir bağ oluştuğunu, kaybolduğu günden beri de büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Evin balkonunda zaman zaman kuşunu kafesten çıkardığını ifade eden Rümeysa Feyza, "Evimizin karşısında bulunan parktaki ağaçlarının üstünde kuşlar ötüyordu. Benim kuşum da oraya uçup aralarına karıştı. Ağaç çok yüksek olduğu için, oradan alamadık. 5 gündür onu her yerde arıyorum. Kağıtların üzerine resimlerini çizip, her yere astık. Bulana 100 lira ödül koyduk. Şimdiye dek kuşu görenler oldu ama kimse yakalamayı başaramadı. Babamı her yerden arıyorlar, yardım etmek istiyorlar. Ama bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Herkese teşekkür ediyorum. Ben sadece Fındık'ıma kavuşmak istiyorum" dedi.

VALİ DEMİRTAŞ'TAN SÜRPRİZ ZİYARET

Rümeysa'nın uçup giden kuşu için ilan verdiğini öğrenen Vali ve Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, baba Mevlüt Dilekoğlu ile iletişime geçti. Dün akşam Dilekoğlu ailesini evinde ziyaret eden Vali Demirtaş, beraberinde getirdiği bir muhabbet kuşunu Rümeysa'ya hediye etti. Vali Demirtaş, ziyaretini sosyal medya hesabında, "Küçük hemşehrimiz kaybolan muhabbet kuşunu duvar ilanı ile aramış. Her ne kadar kaybolan kuşunu bulmayı arzu etmiş olsak da, bulamayıp kendisine yeni bir dost hediye ettik. Çocuklarımızın sevgi ve merhameti ile dünya daha güzel olacak" diye paylaştı.