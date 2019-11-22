13 yaşındaki sanatçı, ebruyu dünyaya tanıtmak istiyor

Dünyada görsellerinde ebru sanatının yer aldığı ilk çocuk kitabıyla İtalyanların gönlünü fetheden 13 yaşındaki ebru sanatçısı Genç Saraçaydın, bu sanatı dünyaya tanıtmak ve kitabıyla dünya çocuklarına ulaşmak istiyor.



Küçük yaşta başladığı ebru sanatında emin adımlarla ilerleyen ve kendisini bu sanatı dünya çapında tanıtmaya adayan Saraçaydın, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz'ün girişimiyle Milano'da göçmen ve İtalyan çocukların eğitim gördüğü bir devlet okulunda, ebru sanatını öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi.



Öğrenciler, her adımını anlattığı ebru sanatının nasıl yapıldığını gösteren Saraçaydın'ı büyük ilgiyle izledi.



Saraçaydın, İtalyan öğrencilerle bu deneyimini, kendisinin kaleme alarak ebruyla resimlendirdiği "Zipi ve Balıkistan" isimli çocuk kitabını ve ebru sanatına başlayış hikayesini anlattı.



Kimyaya ilgisi ebruya yönlendirdi



Anne Özlem Saraçaydın da oğlunun ebruya ilgisinin kimyaya duyduğu ilgiyle başladığını söyledi.



Oğlunun deney yapmayı sevdiğini dile getiren anne Saraçaydın, şöyle devam etti: "Ben de istedim ki bu ilgisinde devamlılık sağlasın. Aslında bir deney gibi başladı. Çünkü o solüsyonunun hazırlanması, içine konulan maddeler, boyaların hazırlanması, ebruda da aslında kimya var. Başlayınca da bırakamadı, çok sevdi. Onu en çok cezbeden işin kimya kısmıydı. Ben de onu tanıdığım için o nedenle ebruya yönlendirdim."



Anne Saraçaydın, oğlunun ebru ile çizimlerini yaptığı çocuk kitabını dünya dillerine çevirmek istediğini kaydederek, kitabın İtalyancanın ardından Slovakça, Portekizce, İspanyolca başta olmak üzere pek çok dilde yayımlanacağı bilgisini paylaştı.



Kültür Bakanı Ersoy'dan tebrik ve teşvik



Anne Saraçaydın, projenin neden İtalya'da başladığı sorusuna da "Genç, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın Milano kentinde sergi açtı. İtalyanlar ebru sanatına çok ilgi gösterdi. Sergide ebrunun nasıl yapıldığını öğrenmek istediklerini söylediler. Genç de kendini İtalyanlara daha yakın hissetti. İtalyanlar, işin "nasıl"ını merak edince, Genç de işin nasılını burada göstermek istedi." yanıtını verdi.



Sergilerinden birine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u davet ettiklerini belirten Saraçaydın, Ersoy'un kendilerine ıslak imzalı bir mektup yolladığını ve "Genç'i tebrik ettiğini ve onun ebru sanatını tanıtmak için gösterdiği çabayı kıymetli bulduğunu" yazdığını aktardı.



Saraçaydın, bakanın, oğlu için için kültür elçisi yakıştırmasında bulunduğuna dikkat çekerek, "13 yaşında bir çocuğun, bakandan mektup alması çok sevindirici. Tabii bunlar, Genç'i çok teşvik etti." dedi.