13 yaşındaki Serebral Palsi hastası Senanur destek bekliyor - Son Dakika

13 yaşındaki Serebral Palsi hastası Senanur destek bekliyor

Yozgat'ta Hakan ve Aslı Uçar çifti, Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan 13 yaşındaki çocukları Senanur Uçar'ın tedavisi için hayırseverlerden destek bekliyor.

Yozgat'ta Hakan ve Aslı Uçar çifti, Serebral Palsi (beyin felci) hastalığına yakalanan 13 yaşındaki çocukları Senanur Uçar'ın tedavisi için hayırseverlerden destek bekliyor.

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Yozgat'ta yaşayan Uçar ailesi, şu an 13 yaşında olan çocukları Senanur Uçar'ın 3 yaşında Serebral Palsi hastası olduğunu öğrendi. 7.5 aylık doğan ve doğumunda beynine oksijen gitmediği için beyninde oluşan hasar nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Senanur Uçar'ın tedavisi için uzun yıllar hastane hastane dolaşan aile, kızlarının iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Senanur Uçar'a doktorlar Sipastik Serebral Palsi tanısı koyarak hücre tedavisi yapılması istendi.


Yozgat'ta taşeron işçi olarak çalışan ve pandemi dolayısıyla 3 aydır işsiz olan baba Hakan Uçar (42) maddi imkansızlıklar yaşamaya başladı.


Geçirmiş olduğu Spastik Serebral Plasi hastalığı nedeniyle sağ ayağı her geçen yıl içe doğru dönen, yürüme ve koşmada güçlük çeken kızları Senanur'un bir an önce tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen baba Hakan Uçar, yardım talebinde bulundu.


Hakan Uçar, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle çocuklarının tedavisini yaptıramadıklarını belirterek kızının 7.5 aylık doğduğunu ve doğumunda beyninin oksijen almadığı için vücudunun sağ tarafında sorun olduğunu söyledi.


"Kızım yürüsün, koşsun başka bir şey istemiyorum"


Baba Hakan Uçar yaptığı açıklamada, "Kızım 7.5 aylık doğdu. Doğduğunda beyin oksijen almadığından sağ tarafında sıkıntısı var beyin komut vermediği için. Yaşı ilerlemeye başlamasıyla kızımın sağ ayağı da içe doğru dönmeye başladı. Belli bir zaman sonra el ve diğer ayağına da geçecek diyor doktorlar. Tedavisi sadece Türkiye'de Kayseri'de bir hastanede var bir de Hindistan'da var. Başka tedavisi edileceği yer yok. Kök hücre tedavisi olması gerekiyor, 3-4 seansta yapacak doktorlar sonuç ne olur bilemiyoruz, kızımın iyileşmesini istiyorum. Belden kök hücreyi gönderecekler beyindeki ölü kısımlara komut vermesi için. Seans ücreti çok yüksek olduğu için bizim maddi gelirimiz olmadığı için gücümüz yetmiyor. Ben taşeron işçisiyim bir şirkette çalışıyorum, pandemiden dolayı da 3 aydır işsizim. Kızımın yaşı ilerledikçe ayağı dönmeye başladı, kasın gücü de yetmiyor son aşaması zaten 14. yaşını doldurduğu zaman kök hücre tedavisi de olamayacakmış" dedi.


"Kızımın her ihtiyacıyla ben ilgileniyorum"


Senanur'un her türlü ihtiyacıyla ilgilenen annesi Aslı Uçar ise "Kızımın her şeyiyle ben uğraşıyorum, kişisel bakımıyla ben uğraşıyorum. Okula ben götürüp getiriyorum. En çok zorluğu kızımla beraber yaşıyoruz. Eşim de işsiz her zorluğu atlattık ama bu hastalığa gelince bir şey yapamadık. yardım istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 23:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 13 yaşındaki Serebral Palsi hastası Senanur destek bekliyor - Son Dakika
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