13 Yaşındaki Servis Minibüsü Şoförü Jandarmaya Yakalandı
1 saat önce
ŞANLIURFA'da 13 yaşındaki H.Y., tarım işçilerini taşıyan minibüsü kullanırken jandarma tarafından yakalandı, minibüsü kullanırken yanında oturan babası İ.Y.'ye 2 bin 18 lira para cezası kesildi.
ŞANLIURFA'da 13 yaşındaki H.Y., tarım işçilerini taşıyan minibüsü kullanırken jandarma tarafından yakalandı, minibüsü kullanırken yanında oturan babası İ.Y.'ye 2 bin 18 lira para cezası kesildi.
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri Yardımcı Mahallesi'nde yaptığı yol kontrolünde tarım işçilerini taşıyan minibüsü durdurdu. Ekipler, ehliyet istemek için baktıkları sürücü koltuğunda çocuk olduğunu fark ettiler. Ekipler yaptığı kimlik kontrolünde minibüsü kullanan çocuğun 13 yaşındaki H.Y. olduğunu belirledi. Minibüsün sahibi olan H.Y.'nin babası İ.Y.'nin ise seyahat boyunca ön yolcu koltuğunda oturduğu belirlendi.
Ekipler çocuğun babası İ.Y.'ye 'sürücü belgesi olmayan kişiye aracını verme ve aracı kullanmasına izin verme' suçundan 2 bin 18 lira para cezası kesti.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:43 Kaynak: DHA
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