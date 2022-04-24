13 yaşındaki şüphelinin sabıkası yaşından çok - Son Dakika
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13 yaşındaki şüphelinin sabıkası yaşından çok

24.04.2022 01:03
13 yaşındaki şüphelinin sabıkası yaşından çok

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 yaşındaki motosiklet hırsızını kıskıvrak yakaladılar.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 yaşındaki motosiklet hırsızını kıskıvrak yakaladılar.

Olay Orhaniye mahallesi 1. Çamlıbel sokakta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan motosiklet şüpheli tarafından çalındı. Olayı gören Vatandaşlar durumu İnegöl Polisine bildirdi. Polis ekipleri çevredeki sokaklarda motosiklet şüphelisini aramaya başladı. Yenice Mahallesi Mustafabey caddesinde motosikleti sürükleyerek götüren şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli Seyit A. E.(13), gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın, 20 hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

13 yaşındaki şüphelinin sabıkası yaşından çok
13 yaşındaki şüphelinin sabıkası yaşından çok
13 yaşındaki şüphelinin sabıkası yaşından çok
13 yaşındaki şüphelinin sabıkası yaşından çok

YORUMLAR
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Emniyet Müdürlüğü, İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 yaşındaki şüphelinin sabıkası yaşından çok - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 yaşındaki şüphelinin sabıkası yaşından çok - Son Dakika
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