13 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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13 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

10.10.2022 23:37
13 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde otomobille çarpışan motosiklette yolcu olarak bulunan Uğur Kartal (26) hayatını kaybetti.

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde otomobille çarpışan motosiklette yolcu olarak bulunan Uğur Kartal (26) hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü M.A.G.'nin 13 yaşında olduğu belirtildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeşilova merkez Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. A.G. (68) yönetimindeki 15 LB 662 Plakalı otomobil ile M.A.G. (13) yönetimindeki 15 LB 334 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazadan sonra devrilen motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Uğur Kartal (26) metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü M.A.G. ile Uğur Kartal'ı Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kartal, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. M.A.G. ise ilk tedavinin ardından Burdur Devlet hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Uğur Kartal, Motosiklet, Yeşilova, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 13 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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