13 yıl, 26 ay hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı - Son Dakika
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13 yıl, 26 ay hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı

17.06.2022 18:40
13 yıl, 26 ay hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 ayrı suçtan 13 yıl 26 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 ayrı suçtan 13 yıl 26 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak suçundan 3, göçmen kaçakçılığı yapma suçundan 2, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 olmak üzere 6 ayrı suçtan 13 yıl 26 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan F.Ş. isimli şahsın Turgutreis'te bulunduğu tespit edildi. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanan F.Ş. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 yıl, 26 ay hapis cezası bulunan şahıs operasyonla yakalandı - Son Dakika

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