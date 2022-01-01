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13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi yakalandı - Son Dakika

13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

01.01.2022 14:22
13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde 26 adet suç kaydı olan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi yakalandı.

Antalya'nın Aksu İlçesi'nde 26 adet suç kaydı olan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Aksu İlçesi, Pınarlı Mahallesinde; aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmadan 26 adet suç kaydı olan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.P. isimli şahsın saklandığı yer tespit edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün yakalanan şüpheli nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı. Şahsın işlemlerinin devam ettiği ve sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

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İl Jandarma Komutanlığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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