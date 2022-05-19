13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika
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13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

19.05.2022 15:07

13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar büro amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Ziyagökalp mahallesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; hakkında 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.R.A., cezaevine teslim edildi.

13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı - Son Dakika


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