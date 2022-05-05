13 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

13 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

05.05.2022 18:35
13 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakaladı.

Hakkında 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan B.A. isimli şahıs Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

B.A. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Adana'da jandarma ekipleri, nisandaki hırsızlıkların yüzde 91'ini 'aydınlattı' Son dakika gündem: Adana'da jandarma ekipleri, nisandaki hırsızlıkların yüzde 91'ini 'aydınlattı' Son dakika haberleri | Ankara'da tarihi eser ve alkol kaçakçılığı operasyonu Son dakika haberleri | Ankara'da tarihi eser ve alkol kaçakçılığı operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 13 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 18:41:41. #1.12#
SON DAKİKA: 13 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement