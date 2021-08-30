13 yıl 9 aya mahkum firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de "dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü L.A'nın, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde kaldığı bir rezidansa operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine konuldu.
Kaynak: AA
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