13 yıl hapis cezası olan hırsız jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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13 yıl hapis cezası olan hırsız jandarmanın operasyonuyla yakalandı

25.05.2022 11:14

13 yıl hapis cezası olan hırsız jandarmanın operasyonuyla yakalandıAKSARAY Aksaray'da birçok hırsızlık olayına karışan ve hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

13 yıl hapis cezası olan hırsız jandarmanın operasyonuyla yakalandı

AKSARAY Aksaray'da birçok hırsızlık olayına karışan ve hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma idare bölgesinde birçok hırsızlık olayına karışan şüphelinin Aksaray'ın merkeze bağlı Sevinçli köyünde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri köyü abluka altına alarak şahsın bulunduğu ikamete yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık olaylarının faili Feridun S. yakalanarak gözaltına alındı. Feridun S, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine gönderildi.

13 yıl hapis cezası olan hırsız jandarmanın operasyonuyla yakalandı
13 yıl hapis cezası olan hırsız jandarmanın operasyonuyla yakalandı

YORUMLAR
500
8 yıl hapis cezası vardı, denetimde yakalandı 8 yıl hapis cezası vardı, denetimde yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 yıl hapis cezası olan hırsız jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Son Dakika


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