13 yıl hapis cezası olan hırsız jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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13 yıl hapis cezası olan hırsız jandarmanın operasyonuyla yakalandı

26.05.2022 00:58
13 yıl hapis cezası olan hırsız jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Aksaray'da birçok hırsızlık olayına karışan ve hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da birçok hırsızlık olayına karışan ve hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma idare bölgesinde birçok hırsızlık olayına karışan şüphelinin Aksaray'ın merkeze bağlı Sevinçli köyünde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri köyü abluka altına alarak şahsın bulunduğu ikamete yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda hırsızlık olaylarının faili Feridun S. (20) yakalanarak gözaltına alındı. Feridun S, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine gönderildi. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 yıl hapis cezası olan hırsız jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Son Dakika


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